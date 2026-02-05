Зеленський обговорив із прем’єром Швеції посилення ППО та захист енергетики

Президент подякував Стокгольму за рішення виділити $100 млн на енергетичну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульф Крістерссон, під час якої сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та потребу в її захисті. Про це глава держави повідомив у соцмережі Telegram, пише «Главком».

За словами президента, він детально поінформував прем’єр-міністра Швеції про загальну ситуацію в Україні, перебіг відновлення та ключові потреби держави. Окремо Зеленський подякував шведській стороні за рішення виділити $100 млн на підтримку енергетичного сектору України.

Together with @SwedishPM Ulf Kristersson, we discussed Russian strikes on Ukraine’s energy sector. I informed him in detail about the overall situation, recovery efforts, and our needs. I thanked Sweden for today’s decision to allocate $100 million in energy support.



«Говорили також про зміцнення ППО та захист критично важливих обʼєктів. Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо», – зауважив президент.

Також Зеленський повідомив, що поінформував главу уряду Швеції про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною.

Нагадаємо, що в Абу-Дабі завершилися дводенні перемовини між делегаціями України, Росії та США. Переговори відбувалися в закритому форматі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічей сторони обговорювали широкий спектр питань, однак деталі перемовин є чутливими. «Говорили про все», – зазначив глава держави, коментуючи характер переговорів. За словами Зеленського, сторони домовилися про продовження переговорного процесу. Наступна зустріч має відбутися найближчим часом.

До слова, Швеція та Данія ухвалили рішення профінансувати закупівлю систем протиповітряної оборони для України на суму понад €246 млн. Зокрема, Швеція виділить на придбання систем ППО 2,1 млрд шведських крон, що перевищує €200 млн. Данія, своєю чергою, профінансує закупівлю на близько 500 млн крон, що дорівнює понад €46 млн.