Закон про люстрацію: завтра Конституційний суд заслухає Малюську і Денісову



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Міністр юстиції Денис Малюська

Велика палата Конституційного суду вирішила з'ясувати додаткові обставини щодо застосування закону про люстрацію в Україні

Велика палата Конституційного суду України під час слухань у справі стосовно конституційності закону «Про очищення влади» 23 червня заслухає ініціаторів подання, а також міністра юстиції, представників президента і парламенту та уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зазначається, що під час розгляду цієї справи у закритій частині Велика палата Конституційного суду вирішила з'ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи.

«Ухвалою від 12 березня 2020 року з метою забезпечення повноти розгляду справи поновлено розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження за участю представників суб'єктів права на конституційні подання, Верховної Ради України, Президента України, а також із залученням міністра юстиції, заступника міністра юстиції - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон про очищення влади (люстрацію). Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.