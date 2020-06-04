Конституційний суд перевірить законність карантинних обмежень



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У Верховному Суді вважають, що, згідно з Конституцією, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом

Пленум Верховного Суду 29 травня ухвалив рішення звернутися з поданням до Конституційного суду

До Конституційного суду надійшло конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності встановлених на час карантину обмежень.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Сьогодні, 4 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пленум Верховного Суду 29 травня ухвалив рішення звернутися з поданням до Конституційного суду.

«Передбачені урядом протиепідемічні заходи, пов’язані із самоізоляцією, обмежують право особи на свободу пересування. Також обмеження діяльності авіаперевізників, закриття пунктів пропуску через кордон прямо суперечать конституційним гарантіям. Цим порушується право осіб вільно залишати територію України, яке може бути обмежене лише законом, а не актами уряду. Так само рішенням органу виконавчої влади не можна встановлювати обмеження права громадян на мирні зібрання», - заявили тоді у Верховному Суді.

У суді вважають, що, згідно з Конституцією, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Однак установлені урядом положення щодо самоізоляції осіб, які досягли 60 років, а також дозвіл одним суб’єктам господарювання працювати, а іншим – ні, суперечать цим гарантіям.

Крім того, йшлося у поданні пленуму, акти Кабміну обмежують інші конституційні права, що можливо лише в умовах надзвичайного або воєнного стану: права на підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я може ініціювати посилення карантину в разі зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано рекорд за кількістю людей, що одужали від захворювання (602 людини), і антирекорд - за кількістю нових виявлених випадків (588 осіб).

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.