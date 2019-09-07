Законопроект Зеленського про реформу прокуратури порушує конституційні права людей, – експерти
Працівника прокуратури не можна звільнити, якщо він перебуває на лікарняному, у відрядженні чи у відпустці
Кожен працівник, зокрема прокурор має бути попереджений про звільнення не пізніше, ніж за два місяці, а не в день набрання чинності закону, як це нині передбачено законопроектом про реформу прокуратури №1032.
До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після експертизи законодавчої ініціативи президента, повідомляє УНН.
«Пункт 9 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту, яким визначається, що »з дня набрання чинності цим Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».
На нашу думку, такі законодавчі приписи є дискримінаційними і суперечать вимогам частини третьої статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод», – йдеться у документі.
Крім того фахівці попереджають, що працівника прокуратури не можна звільнити, якщо він перебуває на лікарняному, у відрядженні чи у відпустці.
«Реалізація вказаних пропозицій проекту (президента – ред.) на практиці може призвести до корупційних зловживань з боку осіб, на яких буде покладений обов’язок формування складу нового правоохоронного органу», – застерігають у ВР.
У цьому ж висновку Головного науково-експертного управління йдеться про те, що:
Генеральний прокурор не може ототожнювати себе з системою прокуратури, а тому перейменовувати Генеральну прокуратуру в Офіс Генпрокурора – юридично необґрунтовано.
Пропозиція ліквідувати військову прокуратуру, в порушення Регламенту, є необґрунтованою та недоцільною.
Законопроект президента про реформу прокуратури має суттєві корупційні ризики.
Скорочення прокурорів на третину загальмує розслідування кримінальних проваджень.
Але і це ще не всі недоліки президентського законопроекту, вказують у Головному науково-експертному управлінні. Через брак часу на опрацювання законопроекту, було виділено лише головне.
Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроектів, внесених до Верховної Ради України. Усі законопроекти, що подані на перше читання, а також пропозиції (вето) президента України щодо ухвалених Верховною Радою України законів обов’язково проходять експертизу управління.
Нагадаємо, що перший заступник генпрокурора Віталій Касько має намір займатися реформуванням прокуратури.