Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
Рубіо: Кожна країна має право на безпеку, захист і охорону своєї території
фото з відкритих джерел

Марко Рубіо впевний, що це буде обговорюватися на переговорах, як другий етап

Питання довгострокової безпеки України можна буде вирішувати лише після досягнення сторонами домовленостей про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

У відповідь на запитання про можливий формат надійних безпекових домовленостей, які дозволять Україні ефективно стримувати потенційну нову агресію Росії, Рубіо відповів, що це має бути визначено на переговорах.

За його словами, варто розділяти два етапи: спочатку припинення вогню, що означає зупинку бойових дій, а потім – перехід до переговорів щодо остаточного завершення війни.

«На другому етапі, безумовно, кожна країна має право на безпеку, захист і охорону своєї території. Це повинно стати частиною подальших обговорень», – наголосив Рубіо.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.

Теги: Україна війна Марко Рубіо перемир'я переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські на місці вибуху
У Миколаєві під час вибуху загинуло троє військових Центру протимінної діяльності
16 лютого, 22:28
У центрі сюжету – 18-річний хлопець на ім'я Іван, якому довелося взяти до рук зброю
Фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA
17 лютого, 04:03
На думку Трампа, надання засобів ППО та іншої зброї є відповідальністю Європи
Трамп розповів, чи будуть надавати США військову допомогу Україні у майбутньому
26 лютого, 02:36
Роман Ващук: «Треба по-серйозному взятися за євроінтеграцію»
Де рай для підприємництва? Бізнес-омбудсмен розказав, з чим стикнулися власники малих фірм, які виїхали з України
1 березня, 20:03
Дональд Трамп та Володимир Зеленський сперечалися у Білому Домі 28 лютого
Ветерани польської «Солідарності» звернулися з листом до Трампа щодо України
3 березня, 14:25
Рятувальна операція триває
РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові: є загиблі
8 березня, 08:28
У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
Зеленський знову полетить до Саудівської Аравії
8 березня, 15:52
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
12 березня, 19:42
Кротевич: Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
13 березня, 03:57

Політика

Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я між Україною та Росією
Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я між Україною та Росією
«Я жартував». Трамп пояснив свою обіцянку «закінчити війну за 24 години»
«Я жартував». Трамп пояснив свою обіцянку «закінчити війну за 24 години»
Міністри G7 назвали важелі впливу на РФ, якщо вона не погодиться на перемирʼя
Міністри G7 назвали важелі впливу на РФ, якщо вона не погодиться на перемирʼя
Макрон назвав тактику Росії, яка терміново має припинитися
Макрон назвав тактику Росії, яка терміново має припинитися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
12K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
12K
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
7824
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
6451
День українського добровольця 2025: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках

Новини

15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Вчора, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua