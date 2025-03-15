Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України

Рубіо: Кожна країна має право на безпеку, захист і охорону своєї території

Марко Рубіо впевний, що це буде обговорюватися на переговорах, як другий етап

Питання довгострокової безпеки України можна буде вирішувати лише після досягнення сторонами домовленостей про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

У відповідь на запитання про можливий формат надійних безпекових домовленостей, які дозволять Україні ефективно стримувати потенційну нову агресію Росії, Рубіо відповів, що це має бути визначено на переговорах.

За його словами, варто розділяти два етапи: спочатку припинення вогню, що означає зупинку бойових дій, а потім – перехід до переговорів щодо остаточного завершення війни.

«На другому етапі, безумовно, кожна країна має право на безпеку, захист і охорону своєї території. Це повинно стати частиною подальших обговорень», – наголосив Рубіо.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.