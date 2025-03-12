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Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень
Найдорожчою у виготовленні нагородою є комплект ордену «Золота Зірка», який присвоюється зі званням Герой України – 252,8 тис. грн
фото: depositphotos.com

Всього буде виготовлено 69 тис. орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків

Державне управління справами 11 березня уклало два договори із Банкнотно-монетним двором Національного банку на виготовлення 69120 орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків. Загальна вартість контрактів складає 152,7 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Найбільше заплановано виготовити відзнак президента «За оборону України» (військові) – 46 тис. штук, ордену «За мужність» III ступеня – 15 тис. штук, нагрудного знаку до почесного звання «Мати героїня» – 2 тис. штук, ордену «За заслуги» I, II, III ступенів – 1,2 тис. штук, медалі «За врятоване життя» – 500 штук.

Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень фото 1
дані: ProZorro

Найдорожчою у виготовленні нагородою є комплект ордену «Золота Зірка», який присвоюється зі званням Герой України – 252,8 тис. грн. З них ціна знаку ордену складає 167,9 тис. грн, мініатюри ордену – 84,9 тис. грн.

Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень фото 2
дані: ProZorro
Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень фото 3
дані: ProZorro
Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень фото 4
дані: ProZorro
Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень фото 5
дані: ProZorro

Державні нагороди вироблятимуть зі сплавів золота та срібла. Кінцевий термін їхньої поставки  – 25 грудня.

Зауважимо: замовник без проведення тендеру обрав переможця, посилаючись на закон про державні нагороди, який передбачає: виготовлення держнагород і президентських відзнак здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Нацбанку. Підприємство працює на ринку з 1998 року; воно оснащено високотехнологічним обладнанням світових відомих фірм «Гребенер», «Шулер», «Гюдель», «Тронруд» та інші.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році Державне управління справами замовило у Банкнотно-монетного двору Нацбанку 84,5 тис. штук державних нагород. Загальна вартість замовлення склала 160,8 млн грн. У 2022 році замовник витратив 160,7 млн грн на держнагороди, у 2021-ому –  трохи більше 23 млн грн.

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Теги: орден державні нагороди президент ProZorro гроші війна

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