Які відзнаки держава купує під час війни? Список на мільйони гривень
Всього буде виготовлено 69 тис. орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків
Державне управління справами 11 березня уклало два договори із Банкнотно-монетним двором Національного банку на виготовлення 69120 орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків. Загальна вартість контрактів складає 152,7 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.
Найбільше заплановано виготовити відзнак президента «За оборону України» (військові) – 46 тис. штук, ордену «За мужність» III ступеня – 15 тис. штук, нагрудного знаку до почесного звання «Мати героїня» – 2 тис. штук, ордену «За заслуги» I, II, III ступенів – 1,2 тис. штук, медалі «За врятоване життя» – 500 штук.
Найдорожчою у виготовленні нагородою є комплект ордену «Золота Зірка», який присвоюється зі званням Герой України – 252,8 тис. грн. З них ціна знаку ордену складає 167,9 тис. грн, мініатюри ордену – 84,9 тис. грн.
Державні нагороди вироблятимуть зі сплавів золота та срібла. Кінцевий термін їхньої поставки – 25 грудня.
Зауважимо: замовник без проведення тендеру обрав переможця, посилаючись на закон про державні нагороди, який передбачає: виготовлення держнагород і президентських відзнак здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Нацбанку. Підприємство працює на ринку з 1998 року; воно оснащено високотехнологічним обладнанням світових відомих фірм «Гребенер», «Шулер», «Гюдель», «Тронруд» та інші.
Як повідомляв «Главком», у 2023 році Державне управління справами замовило у Банкнотно-монетного двору Нацбанку 84,5 тис. штук державних нагород. Загальна вартість замовлення склала 160,8 млн грн. У 2022 році замовник витратив 160,7 млн грн на держнагороди, у 2021-ому – трохи більше 23 млн грн.
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