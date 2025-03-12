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Окупанти намагаються прорвати кордон Сумщини: подробиці від ДПСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти намагаються прорвати кордон Сумщини: подробиці від ДПСУ
Російські військові намагаються витіснити Сили оборони з Курської області
фото: Flickr (ілюстративне)

За словами Демченка, головне завдання українських військових – не допустити прориву ворога через державний кордон

Російські війська намагаються прорватися на територію Сумської області, щоб оточити Сили оборони, які перебувають на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Сказати, що росіяни там (біля Новенького, – «Главком») прорвали кордон невірно. Звісно, що намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області», – сказав Демченко.

За словами Демченка, головне завдання українських військових – не допустити прориву ворога через державний кордон. Він зауважив, що на напрямку населеного пункту Новеньке окупанти не можуть використовувати важку техніку, тому діють невеликими штурмовими групами, які прагнуть просунутися вглиб території України й закріпитися там.

Нагадаємо, що у мережі шириться неправдива інформація про нібито масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Раніше повідомлялося, що у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. 

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Україна ЗСУ Сумщина Курщина війна Андрій Демченко кордон

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