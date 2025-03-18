Опитування показало, скільки американців підтримують Росію

Третина респондентів не підтримують ні Росію, ні Україну

61% опитаних американців підтримують Україну, лише 2% підтримують Росію. Водночас майже половина американців вважають, що президент Трамп прихильний до Росії. Як інформує «Главком», про це свідчать результати опитування NBC News.

Повідомляється, що 61% респондентів на боці України, а 2% заявили, що підтримують Росію. Ще 35% не підтримують жодну з країн, ще 2% не змогли визначитися.

Результати опитування показали, що 49% респондентів зазначили, що Трамп більше симпатизує в сторону Росії, ще 40% вважають, що Трамп не підтримує жодну зі сторін.

Тільки 8% опитаних американців вважають, що він дійсно на боці України. Демократи дотримуються думки, що Трамп все ж прихильний до Росії, а 70% республіканців зазначили, що американський лідер нейтральний до обох сторін.

Опитування було проведене з 7 по 11 березня серед 1000 зареєстрованих виборців у США. 631 американець був опитаний телефоном, ще 300 – через онлайн-застосунок. Статистична похибка вибірки – не більше ніж 3,10%.

До слова, опитування CNN показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні.

За даними дослідження, 59% респондентів не схвалюють політику Трампа щодо Москви, а 55% – його дії у зв’язку з війною в Україні.

Також ми писали, що агенство Reuters провело опитування протягом 3-4 березня 2025 року серед американців, які мали відповісти на запитання: «Чи більше винна Україна у розв'язанні війни?».

Опитування показало, що 7% американців вважають Україну винною у розв'язанні війни з Росією, 70% це заперечують. Ще 23% американців не відповіли або ж не висловили остаточну позицію.

Нагадаємо, що більшість респондентів у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі вважають, що Росія може напасти на одну з країн Європи найближчими роками.

Таким чином, такої думки підтримується 60% французів, 68% британців і поляків та 53% німців.