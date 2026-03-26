Залужний заявив, що війна майбутнього вже почалася: головні висновки для Заходу

Ростислав Вонс
Посол наголосив, що світовим лідерам доведеться ухвалювати непопулярні рішення для того, аби мати змогу оборонятися
Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що світ уже увійшов у фазу війни нового типу. Таку думку він висловив у колонці для «Апострофа», повідомляє «Главком».

За словами дипломата, сучасні конфлікти змінюють саму природу війни, а технології – зокрема дешеві та масові – дають змогу навіть менш потужним державам ефективно протистояти сильнішим.

«При цьому слід зауважити, що захисту від таких систем, як і на полі бою, сьогодні не існує. А якщо існує, то приводить до наступного висновку – що це найдоступніший інструмент зробити економіку війни наддорогою і неможливою для подальшого продовження таких дій. Врешті, сьогоднішня протиповітряна оборона не здатна гарантувати захист, наприклад, від комбінованих атак», – каже він.

Ексголовком ЗСУ навів приклад Близького сходу, який показує, що, поки США, слідуючи застарілій доктрині, завдаючи ударів дорогою високоточною зброєю по військових об’єктах, Іран вміло застосовує комбіновані атаки на інфраструктуру.

«Саме цю інфраструктуру сьогодні абсолютно неможливо захистити. А отже, для того, щоб, наприклад, контролювати потоки енергетичних ресурсів, сьогодні вже не потрібно мати заводи Круппа (німецька компанія важкої промисловості Friedrich Krupp AG) та наддорогі повітряні та ракетні сили, великий флот. Чи не лякає вас це сьогодні? Мабуть, ні», – пояснив він.

Залужний наголосив, що однією з ключових помилок Заходу стала віра в довготривалий мир без належного рівня стримування. Саме цим скористалися авторитарні режими, які готові діяти агресивно та швидко.

«Річ у тім, що якщо ми ведемо мову про силу, яка здатна захистити або упередити, то ця сила має бути здатною воювати. Але воює не тільки зброя, а й люди, які врешті-решт до сукупності бойових спроможностей відносять і системи управління, і логістики, і підготовки, і готовності усієї держави до війни. Це означає готовність політиків ухвалювати непопулярні рішення та готовність суспільства їх підтримати», – зазначив він.

Окремо дипломат звернув увагу на ризик масштабування конфліктів у разі відсутності політичної волі до рішучих дій. За його словами, світ може опинитися перед ще більшим глобальним протистоянням.

«Росія сьогодні – очевидний ворог для Європи. Проте і ознаки розбіжностей всередині НАТО, їх доктринальна і технічна відсталість і позиція США досі не надали Європі необхідного імпульсу для формування власної сили, що підкріплює кордони та захищає інфраструктуру. Європа і Британія не формують поки бачення майбутньої відповіді на загрози. Ніяка промислова революція тут не допоможе», – каже посол.

За словами Залужного, нові виклики для держав, суспільств та міжнародних інституцій вимагають переосмислення підходів до стримування, оборони, союзництва та стратегічних рішень. «Це треба було робити ще на вчора. Проте втрачений час – це ще не втрачені можливості», – пояснив він.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявляв, що передбачити і спрогнозувати хід і варіанти закінчення війни на Близькому Сході неможливо спрогнозувати. Події на полях російсько-української війни абсолютно змінили парадигму способів ведення бойових дій, а отже й суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати.

