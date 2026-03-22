Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході Політична воля, яка визначить подальшу долю війни США та Ізраїлю проти

Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Залужний вказав на реальну небезпеку, якщо одна зі сторін спробує перевірити, як працює kill zone на пустельних теренах
Політична воля, яка визначить подальшу долю війни США та Ізраїлю проти Ірану, буде мати лише дві стратегії – розгрому та виснаження

 

Передбачити і спрогнозувати хід і варіанти закінчення війни на Близьклму Сході сьогодні неможливо спрогнозувати. Події на полях російсько-української війни абсолютно змінили парадигму способів ведення бойових дій, а отже й суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати. Як інформує «Главком», про це написав посол України у Великій Бриатанії Валерій Залужний.

Він додав, що на війну в Україні дехто дивився через рожеві окуляри.

«Зовсім даремно. Бо сьогодні у відносно дешевий спосіб будь-яка країна може мати абсолютно несумісні з її економічним або демографічним положенням бойові можливості. Було б бажання і політична воля. Ось перше, що може бути ключовим у цьому, вже охопленому війною регіоні», – вважає Залужний.

Саме політична воля, наголошує він, визначить подальшу долю цієї війни. Вона буде мати лише дві стратегії – розгрому та виснаження.

«Із першою стратегією все зрозуміло, як і з «Києвом за три дні». Імовірно, хтось думав, що це можливо і в цьому регіоні. Проте мова йде точно вже не про три дні. Скільки саме – нехай аналізують експерти. А ось далі, якщо принаймні сторона, що обороняється, перейде до стратегії виснаження, –  то у сторони, що атакує, точно будуть великі проблеми. Бо дешеві і максимально ефективні технології зведуть нанівець не лише нафтову індустрію, а й будуть знищувати економіку будь-кого, хто спробує перевірити на собі досвід України», – пояснив Валерій Залужний.

Також він вказав на реальну небезпеку, якщо одна зі сторін спробує перевірити, як працює kill zone на пустельних теренах.

«Це вже буде катастрофа. Я веду мову про сухопутну операцію. Бо нагадаю, що найголовніше у технології kill zone – те, що перебувати в цій зоні живим людям не те що немає сенсу, а й немає ніякої можливості. Бо ця зона повністю контролюється дронами, які полюють на людей та машин», – зазначив Залужний.

Якщо хтось спробує перетворити солдата на машину, додає він, це буде великою помилкою. Водночас до масштабування різних машин, які воюватимуть з іншими машинами у зонах бойових дій та глибоко в тилу на логістичних маршрутах, ймовірно, не дійде. Усе через гордість і велич.

«Бо за їхньою логікою – це війна бідних. Про це, я до речі, і попереджав одного американського чиновника, якраз перед подіями у Венесуелі», – завершив ексголовком ЗСУ.

Нагадаємо, понад 1,3 млн доларів щохвилини – саме стільки, за підрахунками NYT, коштують перші дні війни США з Іраном.

До слова, у США серед республіканців виникли розбіжності щодо фінансування війни з Іраном, оскільки частина законодавців не готова підтримати нові витрати без чіткого плану Білого дому. 

