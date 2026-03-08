Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У кожної важливої військової операції є два життя
колаж: glavcom.ua/фото: zsu.gov.ua, Getty Images

Війна не пробачає спрощень. Зате політика їх дуже любить...

Як ви помітили, контрнаступ-2023 триває досі. Після «інтерв’ю» Валерія Залужного Associated Press дискусія про масштабну операцію, яка провалилася, раптово ожила. Колишній головнокомандувач, а нині посол в Британії, пояснив такий результат в бесіді з журналістами іноземного медіа просто: був план удару, але сили розпорошили, ресурсів не дали – от і маємо. І ось після цього заварилося...

Дійсно, у кожної важливої військової операції є два життя. Перше – на полі бою. Друге – в інтерв’ю, мемуарах. Саме там поступово з’ясовується, що «всі все розуміли», але «хтось комусь чогось не дав зробити» і т.д.

На «Главкомі» вийшла стаття під назвою: «Війна не пробачає спрощень». Я, прочитавши, назвав би її відповіддю нинішнього Генштабу Залужному, але формально це авторська стаття військового науковця – доктора наук, заступника начальника Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Олега Семененка.

За змістом це – акуратна відповідь військового середовища на версію Залужного: дуже стримана, академічна і лабораторно стерильна. Впевнений, що матеріал довго і ретельно опрацьовувався, і багато гострих кутів з кожним додатковим днем після «інтерв'ю» Залужного згладжувалися і згладжувалися...

Суть цієї тепер вже акуратної відповіді можна перекласти з військово-наукової мови приблизно так: не треба намагатися пояснити результат складної військової операції однією причиною – бо це вже не аналіз, а спрощення.

І далі автор дуже ретельно розбирає очевидні, але не дуже зручні питання, які не можуть мати однієї правильної відповіді. Бо у війні одночасно працюють десятки факторів: російські мінні поля, фортифікації, баланс сил, темпи підготовки, ресурси, логістика, погодні умови і ще багато того, що не поміщається в звичні формули питань і відповідей сюжету чи статті. Тобто контрнаступ 2023 року – значно складніша історія, ніж будь-яка одна версія, якою б зручною вона не виглядала.

Але для мене ця стаття цікава не тільки своїм змістом, а й самим фактом появи. Бо ми, схоже, спостерігаємо початок нового етапу війни – війни інтерпретацій.

Ознайомтесь зі ще однією. Вона точно варта уваги.

Деталі тут👉Контрнаступ 2023 року. Війна не пробачає спрощень
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна політика військові Валерій Залужний контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 8 лютого
Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу
8 лютого, 22:11
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
11 лютого, 21:12
Нова вогнеметна система готується до пуску
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
13 лютого, 09:05
CNN: Іран розробив стратегію протистояння США
CNN: Іран розробив стратегію протистояння США
23 лютого, 03:28
Козловський пояснив, чому долучився до лав ЗСУ
Козловський зізнався, що служба в ЗСУ була для нього покаранням за виступ у Москві
25 лютого, 17:02
Сили оборони стримують спроби ворога охопити стратегічні міста
Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
26 лютого, 13:27
Буданов виступив на Justice Conference в Києві
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
23 лютого, 15:32
Зеленський: Війну треба завершувати – це наша позиція
Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі
26 лютого, 21:37
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
3 березня, 04:15

Микола Підвезяний

Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua