Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному

У кожної важливої військової операції є два життя

Війна не пробачає спрощень. Зате політика їх дуже любить...

Як ви помітили, контрнаступ-2023 триває досі. Після «інтерв’ю» Валерія Залужного Associated Press дискусія про масштабну операцію, яка провалилася, раптово ожила. Колишній головнокомандувач, а нині посол в Британії, пояснив такий результат в бесіді з журналістами іноземного медіа просто: був план удару, але сили розпорошили, ресурсів не дали – от і маємо. І ось після цього заварилося...

Дійсно, у кожної важливої військової операції є два життя. Перше – на полі бою. Друге – в інтерв’ю, мемуарах. Саме там поступово з’ясовується, що «всі все розуміли», але «хтось комусь чогось не дав зробити» і т.д.

На «Главкомі» вийшла стаття під назвою: «Війна не пробачає спрощень». Я, прочитавши, назвав би її відповіддю нинішнього Генштабу Залужному, але формально це авторська стаття військового науковця – доктора наук, заступника начальника Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Олега Семененка.

За змістом це – акуратна відповідь військового середовища на версію Залужного: дуже стримана, академічна і лабораторно стерильна. Впевнений, що матеріал довго і ретельно опрацьовувався, і багато гострих кутів з кожним додатковим днем після «інтерв'ю» Залужного згладжувалися і згладжувалися...

Суть цієї тепер вже акуратної відповіді можна перекласти з військово-наукової мови приблизно так: не треба намагатися пояснити результат складної військової операції однією причиною – бо це вже не аналіз, а спрощення.

І далі автор дуже ретельно розбирає очевидні, але не дуже зручні питання, які не можуть мати однієї правильної відповіді. Бо у війні одночасно працюють десятки факторів: російські мінні поля, фортифікації, баланс сил, темпи підготовки, ресурси, логістика, погодні умови і ще багато того, що не поміщається в звичні формули питань і відповідей сюжету чи статті. Тобто контрнаступ 2023 року – значно складніша історія, ніж будь-яка одна версія, якою б зручною вона не виглядала.

Але для мене ця стаття цікава не тільки своїм змістом, а й самим фактом появи. Бо ми, схоже, спостерігаємо початок нового етапу війни – війни інтерпретацій.

Ознайомтесь зі ще однією. Вона точно варта уваги.