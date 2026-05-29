Уряд зробив перший крок до оновлення Держпраці

Ростислав Вонс
За словами Свириденко, Держпраці отримає більше повноважень, щоб допомагати працевлаштуванню людей з інвалідністю та роботодавцям, які створюють доступні робочі місця
фото: Юлія Свириденко (ілюстративне)
Відомство втратило функції, які дублювали роботу інших органів або вже втратили актуальність

Кабінет міністрів розпочав оновлення Державної служби України з питань праці, прибравши зайві функції, які дублювали роботу інших органів або давно втратили сенс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлії Свириденко.

«Натомість Держпраці більше зосередиться на безпеці людей на роботі, дотриманні трудових прав і підтримці чесних правил на ринку праці», – повідомила вона.

За словами глави уряду, було посилено соціальний напрям. Держпраці матиме більше повноважень для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

«Держпраці повинна стати прозорою та цифровою службою, якій довірятимуть і працівники, і роботодавці. Її головне завдання – захищати права працівників і стежити за безпечними умовами праці», – пояснила премʼєрка.

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підготувало проєкт постанови про реформування Державної служби з питань праці. Він передбачає перехід від моделі, у якій держава одночасно контролює і фактично впливає на доступ до ринку послуг у сфері охорони праці, до моделі, де Держпраці зосереджується на своїй ключовій функції: нагляді за безпекою праці та контролі за дотриманням трудового законодавства.

Зміни стануть першим етапом реформування Держпраці. Вони мають допомогти сформувати прозорий ринок послуг у сфері охорони праці, зменшити адміністративне навантаження на бізнес, мінімізувати ризики тиску та спрямувати ресурс Держпраці на контроль реальних ризиків для життя і здоров’я працівників. Наступним етапом має стати цифровізація сфери охорони праці в системі «Обрій».

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9219, який передбачає позбавлення Державної служби з питань праці низки повноважень.

