Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кошти буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності та посилення оборонного потенціалу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди для отримання макрофінансової допомоги на €90 млрд від Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні залучити від ЄС до €90 млрд фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

На 2026 рік загальний обсяг підтримки у розмірі до €45 млрд, що розподіляється на два ключові компоненти: оборонна частина (до €28,3 млрд) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (€16,7 млрд) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти: до €8,35 млрд надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом Меморандуму про взаєморозуміння) та до €8,35 млрд – додатково через механізм Ukraine Facility.

За умовами меморандуму про взаєморозуміння допомога виплачується трьома грантами, орієнтовна вартість траншів становить €3,2 мільярда для першого траншу, €3,7 мільярда для другого траншу та €1,45 мільярда для третього траншу.

Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 млрд. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до €90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.

Читайте також:

Теги: кредит Європейський Союз Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці,
Швеція оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen
Вчора, 14:15
Сербія однозначно засудила вторгнення Росії в Україну
Сербія не вважає Росію братньою країною – спікерка парламенту
25 травня, 02:49
Зеленський: Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі
Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»
23 травня, 13:33
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність до діалогу з Україною щодо Закарпаття
Мадяр назвав місто для можливої зустрічі із Зеленським
20 травня, 16:08
Очільниця Єврокомісії оголосила про посилення тиску на економіку Росії
ЄС завершує підготовку пакета допомоги Україні на 6 млрд євро
14 травня, 20:42
Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
13 травня, 22:00
Мендель дала інтерв'ю Карлсону
Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента
12 травня, 09:32
Зеленський їде до Вірменії: названо дату
Зеленський їде до Вірменії: названо дату
1 травня, 19:39
Українські санкції застосовані до Віктора (перший ліворуч) й Дмитра (другий праворуч) Лукашенків
Зеленський запровадив санкції проти синів Лукашенка
29 квiтня, 21:25

Політика

Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Україна готує заміну послів у низці країн
Україна готує заміну послів у низці країн
Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару
Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару
Свириденко відзвітувала про виконання планів стійкості в регіонах
Свириденко відзвітувала про виконання планів стійкості в регіонах
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
Кабмін схвалив новий Митний кодекс

Новини

54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку
Сьогодні, 17:48
Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов
Сьогодні, 17:37
Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua