Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС

Кошти буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності та посилення оборонного потенціалу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди для отримання макрофінансової допомоги на €90 млрд від Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні залучити від ЄС до €90 млрд фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

На 2026 рік загальний обсяг підтримки у розмірі до €45 млрд, що розподіляється на два ключові компоненти: оборонна частина (до €28,3 млрд) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (€16,7 млрд) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти: до €8,35 млрд надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом Меморандуму про взаєморозуміння) та до €8,35 млрд – додатково через механізм Ukraine Facility.

За умовами меморандуму про взаєморозуміння допомога виплачується трьома грантами, орієнтовна вартість траншів становить €3,2 мільярда для першого траншу, €3,7 мільярда для другого траншу та €1,45 мільярда для третього траншу.

Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 млрд. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до €90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.