Запорізьку депутатку від Опоблоку закидали одногривневими купюрами

Гальчинська придбала автомобіль 416 тис. грн одразу після того, як їй надали матеріальну допомогу на лікування

На сесії Запорізької міськради сьогодні, 31 січня, депутатку від Опоблоку Зінаїду Гальчинську активісти публічно закидали одногривневими купюрами. Причиною інциденту стало те, що практично відразу після того, як Гальчинській надали матеріальну допомогу на лікування, вона купила автомобіль Renault Duster вартістю 416 тис. грн. Коли депутати



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Фото: Денис Нечепоренко Зінаїда Гальчинська

Гальчинська придбала автомобіль 416 тис. грн одразу після того, як їй надали матеріальну допомогу на лікування

На сесії Запорізької міськради сьогодні, 31 січня, депутатку від Опоблоку Зінаїду Гальчинську активісти публічно закидали одногривневими купюрами. Причиною інциденту стало те, що практично відразу після того, як Гальчинській надали матеріальну допомогу на лікування, вона купила автомобіль Renault Duster вартістю 416 тис. грн.

Коли депутати голосували за включення до порядку денного ряду питань, що передбачають виділення матеріальної допомоги незаможним жителям Запоріжжя на лікування та інші цілі, кілька активістів, підійшовши до робочого місця Гальчинської з криками «Бідним потрібно допомагати», закидали депутатку та її стіл купюрами номіналом 1 гривня.

Ситуація з отриманням Гальчинською матеріальної допомоги і придбанням автомобіля стала відома після того, як прокуратура викрила депутата в тому, що вона не включила придбаний автомобіль у декларацію за 2017 рік.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить е-декларації 10 нардепів, суддів і чиновників.