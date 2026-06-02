Заступник голови НАЗК розповів, чому уряд побоюється приймати Містобудівний кодекс

«Містобудівний кодекс – найскладніший нормативний акт, який потенційно може існувати в Україні»

Уряд обережно ставиться до ідеї розробки Містобудівного кодексу через надзвичайну складність такого документа та масштаб роботи, необхідної для його підготовки. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Антикорупційний євроремонт. Як Рада, НАЗК та уряд ліплять нову Стратегію» щодо підготовки нової Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки.

«По суті, в обох редакціях Антикорупційної стратегії (НАЗК та урядової – «Главком») йдеться про те, що в сфері будівництва занадто багато документів – законів і підзаконних актів, які часто між собою належно не узгоджені. Це призводить до зайвих складнощів, зловживань, корупції та багатьох інших речей. У цій історії є два потенційні шляхи. Деякі колеги (і уряд, я так розумію, є прихильником цієї ідеї) вважають, що треба і надалі удосконалювати різні сегменти законодавства, не зводячи все в один акт», – сказав заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Дмитро Калмиков.

Водночас, за словами Калмикова, є прихильники іншого підходу: в парламентському комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, є робоча група зі створення Містобудівного кодексу, яку очолює пані Ганна Бондар. За його словами, ідея полягає у створенні єдиного кодифікованого акта, який дозволив би мінімізувати колізійні та суперечливі норми, – Містобудівного кодекса. Та сама ініціатива міститься і в проєкті Антикорупційної стратегії, розробленому НАЗК.

Заступник голови НАЗК зауважив, що в урядовому проєкті ініціатива удосконалення законодавства у сфері будівництва збереглася дуже близькою за змістом, однак без прямої згадки про необхідність розробки саме Містобудівного кодексу. За його словами, такий підхід може бути пов’язаний із розумінням урядом того, що положення стратегії реалізовуватимуться через Державну антикорупційну програму. «А програма пишеться на 98% для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», – підкреслив він.

«Колеги з уряду роблять цілком логічне припущення: коли дійде до розробки програми, відповідальним за створення Містобудівного кодексу стане Мінрозвитку. А тепер уявіть собі рівень складності, адже ми говоримо про, мабуть, найскладніший і найоб’ємніший нормативний акт, який тільки потенційно може існувати в Україні. І, мабуть, Мінрозвитку вже бачить, як на нього впаде розробка цього «монстра», бо це неймовірний обсяг роботи і при підготовці кодексу буде дуже важко збалансувати інтереси всіх стейкхолдерів. Удосконалювати законодавство точково може здаватися менш трудомістким варіантом», – роз'яснив Калмиков.

Як повідомлялося, наразі у Верховній Раді триває робота над Містобудівним кодексом – документом, який має змінити правила взаємодії між владою, забудовниками та громадянами. Втім згадка про кодекс зникла в урядовій редакції проєкту Антикорупційної стратегії, який НАЗК передало на розгляд Кабміну. Без чітких правил гри з боку держави відбудова столиці, як і будь-якої громади в Україні, може мати значні корупційні ризики.

