Зеленський зустрівся з Притулою: про що говорили

Президент: Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців

Сьогодні, 2 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустріч із Сергієм Притулою. Змістовно. І вдячний за готовність підтримувати нашу державу там, де активності державних інституцій зараз недостатньо», – розповів президент.

Зеленський зауважив, що із Притулою обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для «Пласту» та інших таких патріотичних організацій.

«Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель. Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у січні також президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Тоді Притула запропонував президенту, використовувати благодійні фонди, як інструменти у закупівлях номенклатури для військових за кордоном.

Згодом керівник благодійного іменного фонду Сергій Притула розкрив деталі аудієнції з Володимиром Зеленським. Волонтер розповів, у якій атмосфері відбулася його зустріч з президентом.