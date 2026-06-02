Зеленський зустрівся з Притулою: про що говорили

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський та Притула обговорили освітні проєкти
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Президент: Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців

Сьогодні, 2 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустріч із Сергієм Притулою. Змістовно. І вдячний за готовність підтримувати нашу державу там, де активності державних інституцій зараз недостатньо», – розповів президент.

Зеленський зауважив, що із Притулою обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для «Пласту» та інших таких патріотичних організацій.

«Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель. Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у січні також президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Тоді Притула запропонував президенту, використовувати благодійні фонди, як інструменти у закупівлях номенклатури для військових за кордоном.

Згодом керівник благодійного іменного фонду Сергій Притула розкрив деталі аудієнції з Володимиром Зеленським. Волонтер розповів, у якій атмосфері відбулася його зустріч з президентом.

Заступник голови НАЗК розповів, чому уряд побоюється приймати Містобудівний кодекс
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

