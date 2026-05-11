Мільйонні втрати та «пільги» для забудовників: що показав аудит бюджету Вишгорода

Аудитори виявили 15 об’єктів будівництва, за якими після введення в експлуатацію не були сплачені пайові внески на розвиток інфраструктури міста

За підрахунками аудиторів, втрати для бюджету Вишгорода становлять 11,2 млн грн

Держаудитслужба виявила системні порушення у Вишгородській міській громаді за 2022–2025 роки. Через сумнівні рішення місцевої влади та ігнорування боргів забудовників бюджет втратив десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну аудиторську службу України.

Зокрема, аудитори повідомляють про виявлення 15 об’єктів будівництва, за якими, всупереч вимогам законодавства, після введення в експлуатацію не були сплачені пайові внески на розвиток інфраструктури міста. В результаті бюджет громади Вишгорода недоотримав майже 17 млн грн доходів до спецфонду. Це кошти, наголошують аудитори, які мали б спрямувати на будівництво доріг, освітлення, школи та дитячі садки, але натомість лягли вантажем на плечі місцевого бюджету.

Також аудитори виявили факти використання земель не за цільовим призначенням. Так, на деяких земельних ділянках сільськогосподарського призначення комунальної власності, переданих в оренду приватним особам для цілей сінокосіння, були виявлені факти влаштування фундаменту, ведення будівництва, встановлення бетонних парканів, що унеможливлює використання цих ділянок для задекларованої діяльності.

Крім того, одному із забудовників території поблизу річки Дніпро Вишгородська міська рада у 2024 році продовжила оренду земельної ділянки на 30 років, залишивши ставку орендної плати на рівні 4%. Це суперечило власному рішенню міськради про застосування 12% ставки для ділянок із цільовим призначенням «для житлової забудови».

За підрахунками аудиторів, втрати від цього та інших випадків ігнорування міськрадою власних рішень склали понад 11,2 млн грн.

Крім фактів використання земель не за призначенням, зафіксовані також інші випадки незаконного будівництва та відсутності реєстрації права власності громади на окремі ділянки.

Матеріали аудиту вже передано до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям посадовців міськради.

