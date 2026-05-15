Уряд схвалив антикорупційну стратегію України на наступні пʼять років

Як повідомляє НАЗК, підготовка документа тривала близько двох років

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Законопроєкт спрямований на посилення боротьби з корупцією та зменшення її проявів у найбільш проблемних сферах

Кабінет міністрів схвалив та передав на розгляд Верховної Ради урядовий проєкт закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки». Він ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому Національним агентством з питань запобігання корупції, містять засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні пʼять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Як зазначається, законопроєкт містить низку ініціатив як щодо суттєвого підвищення ефективності загальної системи запобігання та протидії корупції, так і мінімізації корупції у найбільш уражених нею сферах.

«Своєчасне ухвалення стратегії є критично важливим для виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема в межах Ukraine Facility, та реалізації Дорожньої карти у сфері верховенства права», – йдеться в заяві.

Пресслужба НАЗК наголошує, що антикорупційна стратегія на 2026–2030 роки є результатом масштабної спільної роботи сотень фахівців державних органів, експертів, науковців, представників громадського сектору та міжнародних партнерів. Вона ґрунтується на концептуальному підході, що поєднує два ключові взаємопов’язаних векторів розвитку державної антикорупційної політики: підвищення ефективності всієї антикорупційної системи та мінімізацію корупційних ризиків у найбільш уражених та стратегічно важливих сферах.

Підготовка документа тривала близько двох років і включала проведення 26 досліджень за участі понад 130 експертів. У результаті було ідентифіковано понад 140 проблем і сформовано більш як 400 очікуваних стратегічних результатів.

До слова, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.