До проєкту Цивільного кодексу подано понад 15 тис. поправок – Стефанчук

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Стефанчук зауважив, що Кодекс складається з майже 2 тис. статей

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів проєкту нового Цивільного кодексу України, повідомив, що до документа вже подано 15 328 поправок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спікера у Facebook.

«15 328 поправок подано до проєкту Цивільного кодексу. З одного боку, ніби їх кількість вражає. Але з іншого боку: Кодекс складається з майже 2 тис. статей, тож арифметично – по сім-вісім поправок на статтю, що ніби й небагато. У нас були законопроєкти, де кількість поправок до однієї статті визначалася сотнями», – написав Стефанчук.

Голова Ради додав: «Будемо працювати. Знаходити компроміс. Ми зацікавлені у спільному покращенні тексту законопроєкту».

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Рішення підтримали 254 народні депутати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.

Як відомо, петиція з проханням не допустити ухвалення оновленого Цивільного кодексу, зареєстрована на сайті президента України, за добу зібрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду.

До слова, суддя-спікер Касаційного цивільного суду у Верховному суді Віктор Пророк заявив, що новий Цивільний кодекс може спричинити десятиліття правової невизначеності.