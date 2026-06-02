Президент попередив про можливий масований удар РФ цієї ночі

Зеленський: Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги

Президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія може вдарити по Україні цієї ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1560-го дня війни.

«Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги. Всім партнерам разом, усім у Європі потрібно й надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи й життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей», – сказав глава держави.

Зеленський: «Очевидно, що Європі треба свою антибалістичну систему – достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень – буде активно».

Нагадаємо, у ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Як повідомлялося, російська армія у ніч проти 2 червня завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в різних районах міста. Станом на 19:57 відомо про 90 постраждалих та шістьох загиблих через атаку РФ.

Зокрема, у Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. За даними влади, Росія вбила 16 людей, 42 особи отримали поранення через атаку.