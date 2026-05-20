Трамп розкрив унікальні деталі нової бальної зали Білого дому

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Наземна частина бальної зали розрахована на тисячу гостей

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час екскурсії для журналістів на будівельному майданчику в Білому домі розповів, що під майбутньою бальною залою зводять гігантський секретний військовий бункер, який уходитиме під землю на шість поверхів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та ВВС.

За словами американського лідера, підземна частина споруди є набагато складнішою за наземну. На шести підземних рівнях, два з яких уже перебувають на стадії активного будівництва, розмістяться:

захищені бомбосховища для керівництва держави;

повноцінний військовий госпіталь та операційні;

секретні науково-дослідні центри;

безліч спеціальних кімнат для військового командування та зв'язку.

«Ви не бачите поверхів, які розташовані тут, внизу. А там є надзвичайно важливі кімнати, найважливіші. Це унікальна можливість для наших військових», – заінтригував Трамп представників преси.

Наземна частина бального залу площею близько 8400 квадратних метрів розрахована на 1000 гостей. Будівля матиме стіни з «непроникної» сталі, чотиридюймові (10 см) броньовані вікна та куленепробивний дах, стійкий до прямих ракетних ударів.

4 фото На весь екран





Президент США Дональд Трамп показує будівництво бальної зали Білого дому фото: Reuters

Крім того, Трамп пообіцяв перетворити плоску покрівлю будівлі на повноцінну військову базу та протиповітряний щит для столиці.

«На даху у нас буде найбільша імперія дронів, яку ви коли-небудь бачили. Це захистить увесь Вашингтон», – наголосив президент США.

Загальна вартість проєкту розбудови нової бальної зали та підземного військового комплексу Білого дому наразі оцінюється у $400 млн

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн.

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.