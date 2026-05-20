Трамп розкрив унікальні деталі нової бальної зали Білого дому
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час екскурсії для журналістів на будівельному майданчику в Білому домі розповів, що під майбутньою бальною залою зводять гігантський секретний військовий бункер, який уходитиме під землю на шість поверхів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та ВВС.
За словами американського лідера, підземна частина споруди є набагато складнішою за наземну. На шести підземних рівнях, два з яких уже перебувають на стадії активного будівництва, розмістяться:
- захищені бомбосховища для керівництва держави;
- повноцінний військовий госпіталь та операційні;
- секретні науково-дослідні центри;
- безліч спеціальних кімнат для військового командування та зв'язку.
«Ви не бачите поверхів, які розташовані тут, внизу. А там є надзвичайно важливі кімнати, найважливіші. Це унікальна можливість для наших військових», – заінтригував Трамп представників преси.
Наземна частина бального залу площею близько 8400 квадратних метрів розрахована на 1000 гостей. Будівля матиме стіни з «непроникної» сталі, чотиридюймові (10 см) броньовані вікна та куленепробивний дах, стійкий до прямих ракетних ударів.
Крім того, Трамп пообіцяв перетворити плоску покрівлю будівлі на повноцінну військову базу та протиповітряний щит для столиці.
«На даху у нас буде найбільша імперія дронів, яку ви коли-небудь бачили. Це захистить увесь Вашингтон», – наголосив президент США.
Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн.
Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.
