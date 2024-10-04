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Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту
Президент провів у Сумській області засідання Ставки верховного головнокомандувача
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України зустрівся з воїнами, які беруть участь у Курській операції

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Тут він провів засідання Ставки, а також відвідав воїнів, які беруть участь у Курській операції. Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні. 

За словами Зеленського, головним питанням Ставки стало захист інфраструктури та енергетики.

«Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування «Схід», також – доповідь міністра енергетики, були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом і громадами. Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності», – каже він.
 
Також Зеленський заслухав доповіді керівника Служби безпеки України, правоохоронців, а також доповідь головно командувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина.
 
Крім того, президент відвідав воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада.

«Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо», – додав він.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.

Згодом російські війська здійснили чергову атаку на Сумську громаду за допомогою дронів-камікадзе «Шахед». В результаті обстрілу постраждали вісім людей.

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Теги: військові президент Володимир Зеленський Сумщина Курщина

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