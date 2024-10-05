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Повернувся зі США і добровольцем пішов на фронт. Згадаймо Мар’яна Коломійця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернувся зі США і добровольцем пішов на фронт. Згадаймо Мар’яна Коломійця
До початку війни Мар’ян Коломієць жив і працював у США
колаж: glavcom.ua

На початку війни Коломієць добровольцем вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мар’яна Коломійця. 

14 вересня 2024 року, захищаючи незалежність України, на фронті загинув 20-річний львів’янин Мар’ян Коломієць. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Мар’ян Коломієць народився 1 квітня 2004 року у місті Львові. Навчався у Середній загальноосвітній школі № 90 міста Львова та у Санаторній школі №1 міста Львова. Здобув освіту у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва».

Після завершення навчання юнак впродовж певного періоду працював у Королівстві Іспанія. Згодом проживав у Сполучених Штатах Америки, там працював на деревообробній фабриці.

Мар’ян Коломієць на початку повномастабної війни добровольцем вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Мар’ян Коломієць на початку повномастабної війни добровольцем вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
фото: heroipto.lviv.ua

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації повернувся на Батьківщину. Добровольцем вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Мар’ян Коломієць загинув 14 вересня 2024 року.

Чин похорону відбувся 17 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Вічний спочинок захисник віднайшов на Сихівському кладовищі.

У полеглого воїна залишилися бабуся та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна Україна хвилина мовчання пам'ять

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