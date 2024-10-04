Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру-2024

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру-2024
Reuters: Шанси на перемогу Зеленського не великі, оскільки «він є лідером країни, що перебуває у стані війни»
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Букмекери вважають фаворитом російського політика Олексія Навального, який помер у лютому в колонії

Президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році. Про це повідомляє Reuters.

Загалом на премію номінували 286 кандидатів. Зазначається, що серед фаворитів Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд і генсек ООН Антоніу Гутерріш. На премію номінований і папа римський Франциск. 

Прикметно, що букмекери вважають фаворитом російського політика Олексія Навального, який помер у лютому в колонії. Але премію отримати посмертно він не може, тож це неможливо.

Ще одним фаворитом букмекерів є президент України Володимир Зеленський. Однак, як зазначає Reuters, його шанси на перемогу не великі, оскільки «він є лідером країни, що перебуває у стані війни».

«Натомість, оскільки 2024 рік ознаменований війною між Ізраїлем і Хамасом, конфліктом в Україні, що триває вже третій рік, і кровопролиттям у Судані, унаслідок якого понад 10 млн людей стали вимушеними переселенцями, комітет, можливо, захоче зосередитися на гуманітарних організаціях, що допомагають полегшити страждання цивільного населення», – сказано в матеріалі.

Одним із таких кандидатів може стати Агентство ООН у справах палестинських біженців. Директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдаль зазначив, що ця організація виконує «надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнають страждань від війни в Газі».

Але комітет також може вирішити, що ніхто не отримає Нобелівську премію миру. Таке відбувалося вже 19 разів, останній такий випадок був у 1972 році.

Нагадаємо, 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

До слова, Організація Об’єднаних Націй не може по-справжньому й справедливо розв’язувати питання війни та миру, оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«І, можливо, хтось хоче отримати Нобелівську премію для своєї політичної біографії за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь, – це ще більше страждань і катастроф», – додав український лідер.

Читайте також:

Теги: президент Папа Римський політика Антоніу Гутерріш Генсек ООН букмекери населення Нобелівська премія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Італії
Зеленський прибув з візитом в Італію
6 вересня, 20:05
Любов туристів до Парижа поступово проходить
Туристи масово критикують найромантичніше місто світу
6 вересня, 07:31
Повені загрожують людству
Що загрожує Африці більше, ніж спека: аналіз вчених
12 вересня, 09:49
Гілі зазначив, що захист його країни бере початок в Україні
Чим довше ЗСУ утримують Курськ, тим слабшим стає Путін – міністр оборони Британії
10 вересня, 19:08
Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці
Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху
17 вересня, 04:53
Фіни допоможуть Україні виготовляти дрони
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та досяг з ним важливих домовленостей
25 вересня, 01:48
Трамп уникає зустрічі із Зеленським
«Здається, Трамп образився»: Time про зрив переговорів із Зеленським
27 вересня, 00:45
Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час візиту до Києва
Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією
29 вересня, 16:00
Президент Юн Сук Йоль проходить повз пускову установку транспортера з балістичною ракетою Hyunmoo-5 під час церемонії з нагоди Дня збройних сил, 1 жовтня
Знищить бункери КНДР: Південна Корея представила новітню ракету
1 жовтня, 11:29

Соціум

Проблему забруднення водойм вирішено? Вчені знайшли бактерію, яка руйнує пластик
Проблему забруднення водойм вирішено? Вчені знайшли бактерію, яка руйнує пластик
Які країни перестали любити туристів: перелік
Які країни перестали любити туристів: перелік
Скільки українців загинули в російському полоні: дані Міноборони
Скільки українців загинули в російському полоні: дані Міноборони
Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру-2024
Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру-2024
10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ
10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
17K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
5921
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4840
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
4737
День учителя в Україні 2024: щирі побажання у прозі, яскраві листівки та вірші
4517
Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua