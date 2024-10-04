Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру-2024

Reuters: Шанси на перемогу Зеленського не великі, оскільки «він є лідером країни, що перебуває у стані війни»

Букмекери вважають фаворитом російського політика Олексія Навального, який помер у лютому в колонії

Президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році. Про це повідомляє Reuters.

Загалом на премію номінували 286 кандидатів. Зазначається, що серед фаворитів Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд і генсек ООН Антоніу Гутерріш. На премію номінований і папа римський Франциск.

Прикметно, що букмекери вважають фаворитом російського політика Олексія Навального, який помер у лютому в колонії. Але премію отримати посмертно він не може, тож це неможливо.

Ще одним фаворитом букмекерів є президент України Володимир Зеленський. Однак, як зазначає Reuters, його шанси на перемогу не великі, оскільки «він є лідером країни, що перебуває у стані війни».

«Натомість, оскільки 2024 рік ознаменований війною між Ізраїлем і Хамасом, конфліктом в Україні, що триває вже третій рік, і кровопролиттям у Судані, унаслідок якого понад 10 млн людей стали вимушеними переселенцями, комітет, можливо, захоче зосередитися на гуманітарних організаціях, що допомагають полегшити страждання цивільного населення», – сказано в матеріалі.

Одним із таких кандидатів може стати Агентство ООН у справах палестинських біженців. Директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдаль зазначив, що ця організація виконує «надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнають страждань від війни в Газі».

Але комітет також може вирішити, що ніхто не отримає Нобелівську премію миру. Таке відбувалося вже 19 разів, останній такий випадок був у 1972 році.

Нагадаємо, 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

До слова, Організація Об’єднаних Націй не може по-справжньому й справедливо розв’язувати питання війни та миру, оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«І, можливо, хтось хоче отримати Нобелівську премію для своєї політичної біографії за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь, – це ще більше страждань і катастроф», – додав український лідер.