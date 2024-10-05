Зеленський повідомив, що обговорюватиме з партнерами на «Рамштайні-25»

Зеленський повідомив деталі про зустріч у форматі «Рамштайн»

Зеленський: Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію

Зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня. Це буде 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник України зауважив, що на «Рамштайні» представить партнерам чіткі кроки, які необхідні для завершення війни.

Зеленський розповів про підготовку до «Рамштайну» 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів pic.twitter.com/xVSIUagDNM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2024

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію», – йдеться у заяві Зеленського.

Нагадаємо, що наступну зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» очолить президент США Джо Байден. Адміністрація президента США також розкрила деталі зустрічі Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили допомогу Вашингтона для Києва.

До слова, 26 вересня Зеленський презентував Байдену План перемоги.