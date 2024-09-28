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Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Зеленський з командою повертається в Україну
фото з відкритих джерел

Зеленський Зустрівся із Трампом і залишився задоволений результатом розмови

Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч, основним результатом якої є спільні домовленості та згода Трампа відвідати Україну. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 28 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

«Перемовини саме такі, які потрібні Україні»: Зеленський підсумував візит до США

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Сполучених Штатів Америки. Українська делегація повертається додому. За словами Зеленського, він представив Америці план перемоги, при цьому пояснивши його кожен пункт.

«Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати», – заявив президент.

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Союзники РФ виступили проти ядерного шантажу та будь-яких погроз Україні на цю тему

Під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, Китай та Бразилія закликали Росію утриматися від ядерних погроз. Обидві країни висловили глибоке занепокоєння можливістю використання ядерної зброї в конфлікті та наголосили на необхідності мирних переговорів для припинення війни в Україні. 

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту

Міноборони Нідерландів провело урочисту церемонію прощання з останніми винищувачами F-16, які служили у Королівських військово-повітряних силах протягом 45 років.

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США

У п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США, убивши щонайменше 35 людей. Зазначається, що сильний вітер виривав дерева з корінням і пошкоджував будівлі, а повені затопили дороги та інфраструктуру. Багато людей опинилися в пастці в пошкоджених спорудах.

Готуються до оборони: росіяни мінують Чорне море та скидають в воду «їжаки»

Російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі, зокрема біля Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію. 

За останніми даними, росіяни почали скидати у море спеціальні загородження на зразок «їжаків» для протидії можливим десантним операціям України. Крім цього, окупанти активно встановлюють міни в акваторії Чорного моря, що є частиною їхньої стратегії посилення оборони узбережжя Криму.

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Обстріл Ізраїлем Бейрута: доля керівника «Хезболли» поки невідома

На фоні нещодавньої ескалації конфлікту між Ізраїлем та «Хезболлою», 27 вересня 2024 року, Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. Цілью удару був лідер організації Хасан Насралла. Проте, наразі його доля залишається невідомою.

Ізраїльські джерела повідомляють, що унаслідок атаки можуть бути значні наслідки для «Хезболли», оскільки вважається, що Насралла може бути поранений або навіть убитий​.

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Окупанти рвуться до річки Оскіл, ЗСУ гнучко контратакують – звіт ISW

Російські війська за останні тижні створили невеликий тактичний виступ навколо Піщаного та зосередилися на просуванні в напрямку Колісниківки та Кругляківки, щоб вийти до вигідних позицій біля річки Оскіл на Харківщині.

Однак, як зазначають експерти, російські наступальні дії у цьому районі не гарантують, що росіяни контролюватимуть виступи української армії на напрямку Куп’янськ-Вузловий і Глушківка. 

Нагадаємо, що у Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин.

До слова, Росія продовжує зміцнювати свої оборонні позиції на Кримському мосту, стягуючи до цього стратегічного об'єкта велику кількість систем протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, Генерал армії України Микола Маломуж висловив стурбованість щодо ситуації під Вугледаром, зазначивши, що вона може розвиватися за двома основними сценаріями. 

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Теги: росія Чорне море санкції Дональд Трамп Володимир Зеленський президент вітер ураган тривога росіяни

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