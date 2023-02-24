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Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
скріншот з відео

«Я ще до вторгнення казав президенту Туреччини Ердогану: посадіть Путіна за стіл перемовин»

Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану не вдалося домовитися про переговори з Путіним, щоб уникнути повномасштабної війни в Україні,  а зараз це неможливо. Про це 24 лютого на пресконференції з нагоди річниці початку війни в Україні сказав президент Володимир Зеленський.

«Я ще до вторгнення казав президенту Туреччини Ердогану: посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Ердоган тоді не зміг цього зробити, тепер він вважає, що може. А зараз – ми не можемо», – наголосив глава держави.

На питання журналіста, чи взяв би Зеленський участь в перемовах з Путіним, якби президент Туреччини її зараз організував, президент відповів заперечно.

«Путін вже не та людина, там немає з ким говорити», — сказав глава держави.

Також президент Зеленський повідомив, що буде з Росією після її поразки у війні. Зеленський вважає, що розмови у світі про те, що буде після поразки Росії, інформаційно йдуть на користь Україні. 

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Теги: війна росія тероризм деокупація Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський

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