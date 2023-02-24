Штайнмайєр: Путін повинен вивести війська з України

Штайнмайєр: війну продовжує не західна військова допомога, а Росія, яка відмовляється від миру

«Росія відмовляє Україні у праві на існування, вона хоче знищити Україну як незалежну державу»

Президент РФ Володимир Путін повинен вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну. Росія має усвідомити, що у її злочинній війні не може бути перемоги. Про це у своїй промові, приуроченій до роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого у президентському палаці Бельвю сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє DW.

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Президент Німеччини наголосив, що Україна можна покластися на ФРН.

«При всіх суперечливих і часом неприємних дискусіях я впевнений – ми будемо й надалі найбільшим партнером України в Європі», – наголосив політик.

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За словами німеького президента, уперше з часів Другої світової війни у центрі Європи знову розгортається завойовницька кампанія.

«Росія відмовляє Україні у праві на існування, вона хоче знищити Україну як незалежну державу», – констатував політик і додав, що недоторканність кордонів, суверенітет і самовизначення країни, людська гідність та мир, дотримання норм і законів нічого не означають для російського президента Путіна.

При цьому Штайнмайєр наголосив, що війну продовжує не західна військова допомога, а Росія, яка «відмовляється від миру».

«Путін має вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну. Росія має усвідомити, що у її злочинній війні не може бути перемоги. Той, хто дозволяє вбивати, бомбить Україну, знищує міста та викрадає дітей, чиї солдати безглуздо стікають кров'ю день за днем, той ніколи не буде переможцем в історії, він уже програв!» – підсумував президент Німеччини.

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Нагадаємо, європейські та американські лідери думок закликали Захід надати Україні всю необхідну допомогу. Серед підписантів заяви – політики, дипломати, журналісти та Нобелівський лауреат.

Крім того, глава Пентагону розповів, чим закінчиться війна в Україні. На думку Ллойда Остіна, війна, розпочата Росією проти України, буде закінчиться переговорами. Але вони відбудуться лише тоді, коли війська росіян будуть виведені з української території.

У той же час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Угорський прем'єр зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії.