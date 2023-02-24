Головна Світ Політика
search button user button menu button

Штайнмайєр: Путін повинен вивести війська з України

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Штайнмайєр: Путін повинен вивести війська з України
Штайнмайєр: війну продовжує не західна військова допомога, а Росія, яка відмовляється від миру
фото з відкритих джерел

«Росія відмовляє Україні у праві на існування, вона хоче знищити Україну як незалежну державу»

Президент РФ Володимир Путін повинен вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну. Росія має усвідомити, що у її злочинній війні не може бути перемоги. Про це  у своїй промові, приуроченій до роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого у президентському палаці Бельвю сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє DW.

Президент Німеччини наголосив, що Україна можна покластися на ФРН.

«При всіх суперечливих і часом неприємних дискусіях я впевнений – ми будемо й надалі найбільшим партнером України в Європі», – наголосив політик.

За словами німеького президента, уперше з часів Другої світової війни у центрі Європи знову розгортається завойовницька кампанія.

«Росія відмовляє Україні у праві на існування, вона хоче знищити Україну як незалежну державу», – констатував політик і додав, що недоторканність кордонів, суверенітет і самовизначення країни, людська гідність та мир, дотримання норм і законів нічого не означають для російського президента Путіна.

При цьому Штайнмайєр наголосив, що війну продовжує не західна військова допомога, а Росія, яка «відмовляється від миру».

«Путін має вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну. Росія має усвідомити, що у її злочинній війні не може бути перемоги. Той, хто дозволяє вбивати, бомбить Україну, знищує міста та викрадає дітей, чиї солдати безглуздо стікають кров'ю день за днем, той ніколи не буде переможцем в історії, він уже програв!» – підсумував президент Німеччини.

Нагадаємо, європейські та американські лідери думок закликали Захід надати Україні всю необхідну допомогу. Серед підписантів заяви – політики, дипломати, журналісти та Нобелівський лауреат.

Крім того, глава Пентагону розповів, чим закінчиться війна в Україні. На думку Ллойда Остіна, війна, розпочата Росією проти України, буде закінчиться переговорами. Але вони відбудуться лише тоді, коли війська росіян будуть виведені з української території.

У той же час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Угорський прем'єр зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії.

Читайте також: Україна в одному слові: глави МЗС країн Євросоюзу записали чутливе відео
Теги: війна росія тероризм Німеччина Штайнмайєр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецькому президенту довелося ховатися у бомбосховищі від російських ракет
Чому образився Штайнмаєр? Дипломат пояснив, що відбувалось із візитами в Україну президента ФРН
24 грудня, 2022, 07:00
Країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з Росією за спиною України
Переговори з РФ. Штайнмаєр назвав головну умову
12 грудня, 2022, 19:39
Штайнмаєр засудив російські атаки на мирну цивільну інфраструктуру
Переговори Україна-РФ: Штайнмаєр пояснив, чим небезпечне перемир'я
29 листопада, 2022, 11:38

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9621
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8148
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7137
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6736
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту