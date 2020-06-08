Зеленський хоче прописати обов’язки першої леді у законодавстві



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Володимир Зеленський і Олена Зеленська Фото: Facebook.com/olenazelenska.official

Він вважає, що неетичне ставлення до першої леді виникає через відсутність законодавства, яке регулює її інститут

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що за рік у політиці його стосунки з дружиною Оленою стали лише міцнішими, проте він занепокоєний тим, що люди ставляться до першої леді несправедливо та неетично. Саме тому голова держави замислився про створення закону, який регулюватиме інститут першої леді. Про це він розповів «Українській правді» під час робочого відрядження у Хмельницькому.

За словами гаранта, його дружина неодноразово стикалася з безпідставною критикою. Як приклад він згадав одну ситуацію з лікарем.

«У нас була так історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (Олена Зеленська) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус. І навіть всім тим, які не лікували хворих на коронавірус, а просто в житті захворіли на нього. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися.

Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: Що це за листи? Де мої 300%? На жаль, цей лікар не міг отримати ці 300%, бо він не рятував людей від коронавірусу. А цю надбавку можуть отримувати лише лікарі, які боролися з коронавірусом, які ризикували свої життям», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що надбавки та зарплатня не залежать від першої леді і тому вважає даний вчинок неетичним.

«Що повинна була зробити перша леді? Вона робить дійсно багато речей. Без піару. Я їй кажу, що вона має про все розповідати. Але я не хочу її змінювати. Вона для мене важливіша як моя дружина, матір моїх дітей, ніж як перша леді», – зауважив президент.

На його думку, у законодавстві повинні бути прописані обов’язки дружини президента, аби не виникали некоректні питання до першої леді.

«Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді. Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні у майбутньому, повинні бути обов’язки. Я так вважаю. Серйозно кажу. Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що робитиме перша леді. Не будуть в неї запитувати (чим вона займається). Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт на законодавчому рівні, закріпити це питання. Тут не потрібне ніяке бюджетне фінансування», – повідомив президент.

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