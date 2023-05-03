Папа Римський – миротворець. Місія нездійсненна?

Ватикан намагається виступати в ролі мирного посередника

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у якійсь не публічній мирній місії, щоб «спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною». Як і все, що пов'язане з темою можливих мирних переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною, ця новина викликала певний ажіотаж.

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Чи варто очікувати на сенсації? Чи здійснена мирна місія Ватикану?

Заяви Папи Римського формально говорять про те, що Ватикан намагається виступати в ролі мирного посередника з якоюсь поки неофіційною мирною місією. Але такі наміри висловлювалися з боку Папи Римського і минулого року. Жодних наслідків ми не побачили.

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Якщо Папа Франциск справді хоче виступати у ролі мирного посередника, то йому слідом за Будапештом варто було б приїхати до Києва. Його вже давно запрошують до України. І тут на нього чекають мільйони парафіян. За мир молитися йому треба насамперед у Києві та Львові, а не лише у Римі та Будапешті. Поки що всі мирні наміри Папи Римського обмежуються молитвами за мир далеко від України. Навряд чи він таким чином досягне успіху в реалізації своїх мирних ініціатив.

Імовірність, що Київ та Москву спробують посадити цього року за стіл переговорів, існує не лише теоретично. Але практично це значно більше залежить від Вашингтона і Пекіна, ніж від Риму. А в ролі посередника швидше виступлять Анкара, можливо Париж разом із Пекіном, ніж Ватикан.

Що стосується прямих переговорів між Києвом та Москвою, то на даний момент їхня можливість видається не дуже високою.

Взаємна недовіра та неприйняття між Росією та Україною дуже велика. І домовитися можна лише про припинення вогню, що за нинішніх умов не влаштовує Київ. Консультації щодо самої можливості переговорів розпочнуться лише після того, як стануть очевидними наслідки активних воєнних дій у наступні 4-5 місяців. І ці консультації щодо можливості мирних переговорів будуть йти окремо з Києвом та окремо з Москвою. І лише в тому випадку, якщо обидві сторони виявлять готовність до переговорів, буде зроблено спробу офіційних мирних переговорів.

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Навряд чи це станеться, як мінімум, у найближчі півроку.