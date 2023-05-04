Папа Римський зустрівся з представником РПЦ

Понтифік заявив, що Ватикан бере участь у «миротворчій місії»

Папа Римський Франциск зустрівся із вищим членом Російської Православної церкви митрополитом (єпископом) Антонієм. Зустріч відбулася через декілька днів після того, як понтифік зробив загадковий коментар про те, що Ватикан бере участь у «миротворчій місії», щоб спробувати покласти край війні Москви проти Україні. Про це повідомляє Euractiv.

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Папа Франциск повідомив, що говорив про Україну з Орбаном та з митрополитом Іларіоном, головним представником РПЦ у Будапешті та попередником Антонія на посаді очільника зовнішніх зв’язків РПЦ.

Напередодні Антоній мав зустрічі з іншими офіційними особами Ватикану, але до останнього було незрозуміло, чи матиме він приватну аудієнцію з Папою під час свого візиту до Риму.

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Під тиском журналістів державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив, що план «миротворчої місії» є, але лише понтифік особисто вирішуватиме, коли його оприлюднити.

Нагадаємо, голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у «миротворчій місії», щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви Кирилом.