Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка

Павличка пам‘ятатимуть як одного з авторів Декларації про суверенітет України, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди пам‘ятатимуть Дмитра Павличка як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України та організаторів українського національного руху, а також, як видатного поета. Про це зазначив у Телеграмі.

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«Червоне – то любов, а чорне – то журба... Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Його пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета. Вічна пам’ять!», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, на 94-му році життя помер відомий український поет, громадський і політичний діяч, колишній народний депутат і дипломат, Герой України Дмитро Павличко.