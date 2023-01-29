Обстріл Херсона, бої на Донеччині, боротьба зі свавіллям функціонерів МОК: звернення Зеленського (відео)

Захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну

Сьогодні, 29 січня, ворог весь день обстрілював Херсон. Пошкоджені житлові будинки, соціальні та транспортні об’єкти – лікарня, пошта, автостанція. В лікарні обстрілом поранено двох жінок. Загалом станом на цей час є повідомлення про шістьох поранених і трьох загиблих.

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив рідних внаслідок російського терору.

Донеччина: ситуація дуже жорстка

У неділю пройшло чергове засідання Ставки головнокомандувача. В центрі уваги – Донеччина. «Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми… Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом», – наголосив Володимир Зеленський.

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За його словами, Україна нині робить все, щоб наш тиск переважив штурмові можливості окупантів. І в цьому процесі дуже важливо зберігати динаміку оборонної підтримки від західних партнерів.

«Швидкість постачання була й буде одним із ключових чинників у цій війні», – підкреслив президент.

«Марафон чесності» набирає обертів

Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. «Сьогодні направив листа пану Президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня. Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму», – розповів Володимир Зеленський.

Він нагадав, що у першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. «Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися», – акцентував голова держави.