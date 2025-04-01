Запуск унікальної місії Fram2, заяви Трампа: головне за ніч

Екіпаж Fram2 складається з чотирьох осіб. Його очолює криптовалютний підприємець з Мальти Чун Ван Ю, який фінансує політ

SpaceX запустила місію Fram2. Перший в історії пілотований космічний політ над полюсами Землі, Китай почав військові навчання навколо Тайваню, Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті, деталі скандальної переписки про удари по Ємену.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 1 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Місія Fram2

1 квітня компанія SpaceX здійснила історичний запуск місії Fram2, відправивши капсулу Crew Dragon з чотирма пілотами на унікальний орбітальний маршрут.

Ця місія вперше перенесе людей на орбіту навколо Північного та Південного полюсів. Учасниками польоту стали криптовалютний мільярдер і троє обраних гостей. Це перший в історії комерційний політ такого типу, що відзначає нову еру у космічному туризмі.

Старт ракети Falcon 9 відбувся з космодрому у Флориді о 21:46 за східним часом (орієнтовно о 04:55 за київським часом).

У Fram2 є дві основні цілі. Першою є знімкування полярних регіонів Землі з навколоземної орбіти. Друга – проведення досліджень, які допоможуть розширити можливості людства щодо тривалого освоєння космосу.

Заяви Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті наголосив, що США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо мирного врегулювання.

За його словами, США не хочуть запроваджувати вторинні мита проти Росії, але підуть на це, якщо не буде прогресу щодо України.

Він також торкнувся теми корисних копалин України. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський намагався змінити умови угоди щодо рідкоземельних металів.

Трамп каже, що чув від журналістів, що Зеленський готовий піти на цю угоду заради членства в НАТО або чогось подібного. Але, за його словами, це ніколи не обговорювалося.

Також Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в рамках своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім.

Ізраїль атакував Бейрут

Авіація Ізраїлю атакувала столицю Лівану, Бейрут.

Перед нанесенням удару Армія оборони Ізраїлю виступила із заявою, що метою атаки в південному передмісті Бейрута є одне з місць дислокації «Хезболли».

Китай почав військові навчання навколо Тайваню

Збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню».

У заяві Східного командування театру дій китайські військові прямо назвали президента Тайваню Лай Чінте «паразитом».

Навчання охоплюють патрулювання бойової готовності, удари по цілях та блокування стратегічних маршрутів. Офіційні акаунти в WeChat та Weibo публікують зображення та відео, в яких президента Тайваню зображено як шкідника, що «отруює» острів.

Деталі скандальної переписки про удари по Ємену

У Білому домі вважають «закритою» справу про спілкування вищого керівництва країни про удари по Ємену у месенджері Signal.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт га прохання прокоментувати інформацію щодо можливого звільнення радника з нацбезпеки Майка Волтца, Левітт заявила, що Трамп не збирається нікого звільняти та вважає Волтца частиною своєї команди.