Угода про копалини буде підписана. Конгресмен повідомив гарні новини, Єрмак підтвердив

«Рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», – зазначив керівник Офісу президента

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини у найкоротші терміни. Свою чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що між країнами є взаєморозуміння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи політиків.

У соціальній мережі Х республіканець опублікував допис, в якому зазначив, що він мав продуктивні переговори тет-а-тет з керівником ОП Єрмаком. За його словами, угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною.

I just had a lengthy and productive one-on-one conversation with President Volodymyr Zelenskyy’s Chief-of-Staff, Andrii Yermak. We are 100% getting this train back on the tracks. This mineral deal will be signed in short order, which will lead to a strong long-term economic… — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) March 3, 2025

«Це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки. Європа повинна буде активізуватися і виконати свою частину, і для неї будуть мандати на це. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше», написав Фіцпатрік.

Згодом розмову підтвердив Єрмак. Він написав, що разом з республіканцем вони обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали зі США.

«Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що 28 лютого у Вашингтоні зірвався процес підписання угоди про корисні копалини.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.