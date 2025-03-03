Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угода про копалини буде підписана. Конгресмен повідомив гарні новини, Єрмак підтвердив

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угода про копалини буде підписана. Конгресмен повідомив гарні новини, Єрмак підтвердив
Єрмак, Трамп і Зеленський у Білому домі 28 лютого
фото: Офіс президента

«Рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», – зазначив керівник Офісу президента

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини у найкоротші терміни. Свою чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що між країнами є взаєморозуміння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи політиків.

У соціальній мережі Х республіканець опублікував допис, в якому зазначив, що він мав продуктивні переговори тет-а-тет з керівником ОП Єрмаком. За його словами, угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною.

«Це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки. Європа повинна буде активізуватися і виконати свою частину, і для неї будуть мандати на це. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше», написав Фіцпатрік.

Згодом розмову підтвердив Єрмак. Він написав, що разом з республіканцем вони обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали зі США.

«Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що 28 лютого у Вашингтоні зірвався процес підписання угоди про корисні копалини.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Андрій Єрмак корисні копалини переговори військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник міноборони США Піт Геґсет підтримує фізичну форму
Міністр оборони США показав спортивний приклад українським урядовцям
11 лютого, 15:44
Американець прибув рейсом зі Стамбула
Путін видав Трампу одного американця та одразу затримав іншого
15 лютого, 07:55
Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції
Мюнхенські розмови про мир, нова версія катастрофи українського F-16: головне за ніч
15 лютого, 06:27
Венс провів зустріч із Зеленським
Зеленський і віцепрезидент США зробили заяви після зустрічі
14 лютого, 19:50
Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
18 лютого, 10:55
Дональд Трамп на пресконференції заявив про начебто низький рейтинг Володимира Зеленського
Рівень довіри українців до Зеленського більший, ніж американців до Трампа – Федоров
19 лютого, 15:35
За словами посадовця, європейські союзники нібито також розуміють необхідність завершення війни
Спікер Джонсон повідомив, чи планується новий законопроєкт про допомогу Україні
21 лютого, 08:36
Трамп: Я говорив з Путіним кілька днів тому, він хоче домовлятись
«Ми будемо надсилати зброю в Україну». Перші заяви Трампа на зустрічі із Зеленським
28 лютого, 19:18
Петр Павел вважає, що мир в Україні має бути встановлений на умовах, які б влаштували Київ
Президент Чехії закликав до створення нової коаліції щодо України
2 березня, 09:16

Політика

Угода про копалини буде підписана. Конгресмен повідомив гарні новини, Єрмак підтвердив
Угода про копалини буде підписана. Конгресмен повідомив гарні новини, Єрмак підтвердив
Трамп пообіцяв розкрити більше деталей щодо угоди про корисні копалини
Трамп пообіцяв розкрити більше деталей щодо угоди про корисні копалини
Білий дім думає над планом послаблення санкцій проти Росії – Reuters
Білий дім думає над планом послаблення санкцій проти Росії – Reuters
Ірландія хоче змінити правила відправки миротворців, аби допомогти Україні
Ірландія хоче змінити правила відправки миротворців, аби допомогти Україні
США та Британія разом працюватимуть над миром в Україні – Рубіо
США та Британія разом працюватимуть над миром в Україні – Рубіо
Дрони атакували нафтопровід у Ростовській області (відео)
Дрони атакували нафтопровід у Ростовській області (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
30K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
26K
Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом
22K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
18K
Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Новини

Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua