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Зеленський скликає Ставку за підсумками візиту на Харківщину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський скликає Ставку за підсумками візиту на Харківщину
Як зазначив український лідер, бюрократія значно впливає на ефективність бригад
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент поспілкувався з бійцями 57-ї та 92-ї бригад про посилення можливостей захисників

Президент Володимир Зеленський відвідав Харків та область. За підсумками поїздки відбудеться Ставка верховного головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський розповів, що провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад. «Дуже ефективні бригади – я дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта. Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема, про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само дати можливості самостійно, за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи, інші необхідні засоби», – каже він.

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За словами українського лідера, багато юридичних складнощів та бюрократії обмежують можливості бригад. «Завтра я збираю Ставку, ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Плюс розвиток контрактів в армії – щоб контракти можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18–24. Уже я говорив з очільником області, з очільником міста про додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами, які проходять лікування та відновлення в одному з медичних закладів Харкова.

Як повідомлялося, Російська Федерація використовує в боях на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки.

До слова, Росія протягом минулого тижня завдала ударів різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема по Харкову.

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Теги: Харківщина Володимир Зеленський

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