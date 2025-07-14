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Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів
Під час зустрічі сторони приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими
фото: Офіс президента

З початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала €9 млрд оборонної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном.  На зустрічі також була присутня міністерка закордонних справ, промисловості і торгівлі Фарерських островів, що входять до складу Королівства Данія, Сірід Сімона Стенберг, яка вперше приїхала до України з візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала €9 млрд оборонної допомоги. Зокрема, €1,8 млрд передбачено на цей рік. 

«Серед ключових тем зустрічі – оборонні потреби України, посилення ППО, протидія російським ракетам, зокрема балістиці, та розвиток спільного оборонного виробництва. Передусім ішлося про спільне виготовлення БпЛА трьох типів: дронів, які використовуються на фронті, дронів-перехоплювачів і далекобійних дронів», – наголошує Офіс президента.

Сторони також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій, та відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Данська делегація запевнила в повній підтримці України та готовності поглиблювати двосторонню співпрацю.

Зокрема, під час зустрічі приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими. Президент зазначив, що вже зараз потрібно шукати рішення, які допоможуть людям пережити наступну зиму. Крім того, ішлося про подальшу гуманітарну підтримку – допомогу з будівництвом укриттів у госпіталях, школах і закладах вищої освіти.

Нагадаємо, експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) оголосив про інвестицію в розмірі $5 млн у D3 – венчурний фонд оборонних технологій, який представлений в Україні. Ця інвестиція має на меті сприяти розвитку інновацій в оборонній сфері України та Європи, фінансуючи розробку та масштабування нових оборонних технологій, зокрема дронів, датчиків, засобів розмінування та рішень на основі штучного інтелекту.

Теги: Данія Володимир Зеленський безпілотник

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