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«Ми зробимо це знову». Трамп пригрозив Тегерану ударами після заяви іранського міністра

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Ми зробимо це знову». Трамп пригрозив Тегерану ударами після заяви іранського міністра
Трамп вчергове пригрозив Ірану ударами по ядерній програмі
фото: Білий дім

Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми зі збагачення урану

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі про продовження збагачення удару. Відповідний допис Трамп зробив у соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

Аракчі зазначив, що пошкодження ядерної програми Ірану дуже серйозні. Трамп у відповідь на це написав: «Звісно, що так – я ж казав! І ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!».

«Ми зробимо це знову». Трамп пригрозив Тегерану ударами після заяви іранського міністра фото 1

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми збагачення урану.

«Це зупинено (програма зі збагачення урану – «Главком»), бо так, збитки серйозні та важкі. Але, очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, бо це досягнення наших власних вчених. А тепер, ба більше, це питання національної гордості», – сказав міністр закордонних справ.

Арагчі заявив, що пошкодження ядерних об'єктів в Ірані після ударів США та Ізраїлю є серйозними. За його словами, стан програми оцінюється додатково.

Глава МЗС також заявив, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї перебуває у «доброму стані здоров'я», і що Тегеран готовий до діалогу з Вашингтоном, але наразі виключає можливість прямих переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. 

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

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Теги: Іран Дональд Трамп ядерна зброя

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