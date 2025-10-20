Головна Країна Політика
Зеленський пояснив, який план має Трамп на Будапешт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати
Що планує отримати від зустрічі з Путіним в Будапешті президент США і на який варіант готова Україна?

Президент США Дональд Трамп хоче закінчення війни в Україні, він хоче знайти той чи інший формат для цього і відповідний формат зустрічей або перемовин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати.

«Ми розділяємо з президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни. Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі» , – додав президент України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Президент США назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України. Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. Як відомо, Путіну загрожує ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі, через підозру у скоєнні воєнних злочинів. Угорський уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, уже оголошував про намір вийти з юрисдикції МКС. Угорська влада стверджує, що ордери МКС не матимуть чинності на території країни, що, по суті, гарантує Путіну безпечний візит.

Раніше газета FT писала, що на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». Президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Україна президент США Угорщина Володимир Зеленський Дональд Трамп

