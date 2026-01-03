Головна Країна Політика
Відставка Сирського? Президент зняв інтригу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відставка Сирського? Президент зняв інтригу
«Сьогодні заміна головкома не передбачається», – сказав Зеленський
Зеленський наголосив, що зараз тривають процеси перезавантаження в уряді та системі безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує звільняти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це глава держави повідомив сьогодні під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

«Сьогодні заміна головкома не передбачається», – сказав Зеленський.

Він відзначив, що зараз тривають процеси перезавантаження в уряді, системі безпеки, в міністерстві оборони. «І ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома», – зазначив глава держави.

Раніше Сирський напередодні 60-річчя відповів, чи піде у відставку

Також у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. Безугла заблокувала парламентську трибуну, унеможлививши виступи інших законодавців. Вона вимагала проведення військової реформи, а також відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

 

Теги: Олександр Сирський президент Володимир Зеленський кадрові зміни

