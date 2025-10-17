Угорщина пообіцяла Путіну безпечний візит до Будапешта на саміт з Трампом

Дональд Трамп заявив у четвер, що має намір зустрітися з Путіним у столиці Угорщини

Будапешт забезпечить в'їзд Путіна на саміт із Трампом

Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Путіну загрожує ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі, через підозру у скоєнні воєнних злочинів.

Угорський уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, уже оголошував про намір вийти з юрисдикції МКС. Угорська влада стверджує, що ордери МКС не матимуть чинності на території країни, що, по суті, гарантує Путіну безпечний візит.

Ця заява пролунала після того, як Угорщина вже приймала прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, попри аналогічний ордер МКС на його арешт за події в Секторі Гази.

Дональд Трамп заявив у четвер, що має намір зустрітися з Путіним у столиці Угорщини, щоб обговорити припинення війни в Україні.

За словами Петера Сійярто, конкретні дати проведення саміту будуть обговорюватися після очікуваних зустрічей міністрів закордонних справ США та Росії, які мають відбутися наступного тижня.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалося підготовку до майбутнього саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

«Я щойно розмовляв телефоном із президентом Трампом. Підготовка до мирного саміту США – Росія триває. Угорщина – острів миру», – зазначив угорський прем’єр.

Будь-яких подробиць щодо змісту розмови або деталей підготовки до зустрічі Орбан не розкрив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.