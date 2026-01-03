Стефанчук назвав питання, яке може бути винесене на всеукраїнський референдум

Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну, заявив Стефанчук

Руслан Стефанчук зазначив, що для України будь-яке волевиявлення має дві складові – безпекову й демократичну

На всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.иПро це журналістам розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте», – сказав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що для України «будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові – безпекову й демократичну».

«Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам», – наголосив голова ВР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що будь-який референдум щодо потенційних територіальних або економічних змін має бути легітимним і відбуватися за умов безпеки. Інакше він загрожує розколом держави та погіршенням суспільної довіри до процесу.

Також Володимир Зеленський зазначив, що аби український народ прийняв мирну угоду, потрібен референдум, адже він засвідчить його волевиявлення.