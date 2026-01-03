Головна Країна Політика
Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова
Офіс президента отримає дипломатичне посилення: Сергій Кислиця обійме нову посаду
фото: Офіс президента

Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Паралельно Сергій Кислиця продовжить роботу у переговорному процесі.

Зеленський розповів, що під час зустрічі з Кислицею обговорили деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента. А саме – забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

кадрові зміни Сергій Кислиця президент Володимир Зеленський

