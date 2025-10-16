Головна Світ Політика
Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп вважає, що розмова з Путіним «дала значний прогрес»
Під час зустрічі лідери США та Росії обговорять завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». «Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною».

За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України. Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

«Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї «безславної» війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес», – каже він.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни». 

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».

