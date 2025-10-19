Віткофф більше не очолює переговорну групу з Росією – WSJ

Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві

Заміну спеціального посланця Стіва Віткоффа позитивно сприйняли українські та європейські чиновники

Замість спецпредставника президента США Стіва Віткоффа переговорну групу з Росією очолить держсекретар Марко Рубіо. Як інформує «Главком», про це повідомило видання The Wall Street Journal.

У публікації наголошується, що заміну спеціального посланця Стіва Віткоффа позитивно сприйняли українські та європейські чиновники.

Видання також цитує аналітиків, які оцінюють нову роль Марко Рубіо у переговорах як сигнал Росії про те, що США беруть участь у процесі переговорів, який вони розуміють і в якому почуваються комфортно.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа розповіли журналістам, що, сподіваючись закласти основу для угоди, планують більше зустрічей із представниками Росії на нижчому рівні, ніж було проведено до переговорів на Алясці.

Також повідомляється, що команда Трампа працює над тим, щоби підтримати переговори президента США з російським диктатором Володимиром Путіним, використавши більше «дипломатичних важелів», ніж перед самітом на Алясці.

Британське видання Middle East Eye 14 жовтня опублікувало матеріал із посиланням на два анонімні джерела, які стверджували, що Віткофф планує залишити посаду в адміністрації Дональда Трампа. За їхніми словами, причиною начебто стало бажання чиновника зосередитися на власному бізнесі та складний графік регулярних дипломатичних поїздок у регіон.

Однак сам Віткофф категорично заперечив цю інформацію, назвавши її вигадкою.

«Я часто питаю себе, звідки ці так звані «журналісти» беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів», – заявив американський спецпредставник.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва «підтримує» рішення президента США Дональда Трампа доручити своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зосередитися на врегулюванні війни, яку Росія веде проти України. Пєсков високо оцінив Віткоффа, назвавши його «ефективним переговорником».

Речник Кремля заявив, що в Москві нібито «підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізнався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері.

Трамп зізнався, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

Незважаючи на відсутність у радника відповідних знань, його зустріч із Путіним тривала 5 годин.