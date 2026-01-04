Головна Країна Політика
Ексочільник Держприкордонслужби отримав нову посаду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Ексочільник Держприкордонслужби отримав нову посаду
Призначено нового радника міністра внутрішніх справ
фото: МВС

Сергій Дейнеко продовжить військову службу, перебуваючи на посаді радника

Колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку призначено радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише «Главком».

«Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.

Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону», – написав Клименко в соцмережах.

За його словами, Сергій Дейнеко ухвалив для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

«Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни», – сказав міністр.

Нагадаємо, що Держприкордонслужба була під керівництвом Сергія Дейнека протягом більш ніж шести років. 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив про зміну очільника ДПСУ.

Крім того, Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Натомість керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

