Зеленський визначився з кандидатами на посаду очільника Держприкордонслужби

«Призначення відбудеться незабаром», – запевнив президент

Президент України разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби. Призначення відбудеться незабаром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Володимира Зеленського.

Про те, хто вже в найближчому майбутньому очолить прикордонників, говорили під час наради.

«Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку призначено радником міністра внутрішніх справ України.

Держприкордонслужба була під керівництвом Сергія Дейнека протягом більш ніж шести років. 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив про зміну очільника ДПСУ.

Крім того, Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Натомість керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.