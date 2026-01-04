Буданову – 40. Найцікавіші факти з біографії

Кирило Буданов зустрів ювілей на новій посаді

Сьогодні, 4 січня, новопризначений очільник Офісу президента, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Герой України Кирило Буданов відзначає 40-й день народження. З нагоди ювілею «Главком» пригадує найцікавіше з біографії генерал-лейтенанта.

Біографія і кар’єрний шлях

Буданов народився у Києві 4 січня 1986 року. Освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ. Після закінчення вишу служив в спецназі Головного управління розвідки Міноборони.

Починаючи з 2014 року Буданов у лавах ГУР брав активну участь у військових операціях проти російських окупантів у східних областях України. Протягом цього періоду отримав кілька поранень. Пізніше воєначальник розповідав журналістам, що поранення були у шийному та спинному відділах. До того ж один з уламків міни досі є у нього під серцем, адже витягти його неможливо, бо це небезпечно для життя.

Кирило Буданов у своєму кабінеті фото: Кирило Буданов/Telegram

Протягом 2018-2020 років Буданов виконував «секретні завдання», про які достеменно не відомо досі. У середині 2020 року офіцер став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Комітет з питань розвідки при президентові України.

8 лютого 2024 року Кирило Буданов удостоєний звання Героя України фото: Кирило Буданов/Telegram

3 квітня 2022 року, після звільнення Півночі України, очільник ГУР став генерал-майором, а за півтора року, 7 вересня 2023-го, отримав звання генерал-лейтенанта. 8 лютого 2024 року був удостоєний звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Цікаві факти про Буданова

За словами Буданова, на нього було скоєно понад 20 замахів. Зокрема, 4 квітня 2019 року автомобіль Chevrolet Evanda, у якому мав перебувати офіцер, підірвав росіянин із документами на ім’я Олексія Ломаки. Однак міна здетонувала передчасно.

В одному з інтерв’ю Буданов розповів, що в його кабінеті живе жаба. А якщо точніше – «лягушки». А ще – головний кіт-розвідник України Гюнтер.

Генерал-лейтенант полюбляє класичну музику, яку часто вмикає у себе в кабінеті. А також – фільми з Жаном-Полем Бельмондо, особливо стрічку «Професіонал».

Ще у 2021 році Буданов передбачив повномасштабну війну Росії проти України, детально описавши її сценарій. Хоча часто прогнози Буданова є надто оптимістичними. Так, йому досі дорікають через слова, сказані у травні 2022-го, про те, що більшість активних бойових дій буде завершено до кінця того року, а українська влада буде відновлена на всіх тимчасово окупованих територіях, включаючи Донбас і Крим. У лютому 2025 року Буданов висловлював переконання, що припинення вогню може бути досягнуте до кінця року, але і ці терміни перенеслися. Недооцінив він і спроможності Росії вести війну протягом довгого часу.

За версією видання «НВ» Буданов увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових, які мають безпосереднє відношення до бойових дій і мають авторитет в армії, серед цивільних та у владі.

Спецоперації за участі Буданова

2016 року Буданов був одним з учасників спецоперації ГУР на території окупованого Криму. Метою було знищення російських військових гелікоптерів у Джанкої (цю техніку, підозрювали в ГУР, окупанти могли використати для захоплення дамби Північнокримського каналу). Під час цієї операції група, яку очолював Кирило Буданов, у бою знищила підрозділ ФСБ «Вимпел».

Також однією із найвідоміших операцій ГУР під час повномасштабної війни стало захоплення російського військового гелікоптера Мі-8 з території країни-агресора на аеродромі в Полтаві у 2023 році. Ця операція тривала понад пів року і завершилася успішним перельотом гвинтокрила окупантів аж із Курська.

Голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині фото: Спецпідрозділ Kraken

Крім того, Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, перебуваючи з бійцями кілька діб і керуючи місією. Як розповідав командир спецпідрозділу «Стугна» ГУР МО України з позивним «Лінукс» в етері телемарафону, участь Буданова в операції мотивувала бійців і забезпечила успішне виконання місії.

Також воєначальник долучився, зокрема, до звільнення селища Руська Лозова в Харківській області.

Сім’я і замах на дружину

З 2013 року Кирило Буданов одружений з Маріанною Будановою. Це другий шлюб офіцера.

Маріанна Буданова має освіту психолога та в минулому займалася волонтерською діяльністю – зокрема, у 2015-2017 роках допомагала у Головному військовому клінічному госпіталі в Києві. У 2020 році вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Нині ж викладає на кафедрі юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ.

Подружжя Буданових фото з соцмереж

28 листопада 2023-го стало відомо, що Маріанна Буданова та кілька співробітників ГУР постраждали через отруєння. Дружина тодішнього очільника розвідки опинилася в лікарні, де успішно завершила курс лікування. За даними ГУР, жінку спробували отруїти ртуттю та миш'яком.

Зараз триває внутрішнє розслідування Головного управління розвідки Міноборони України. Зокрема, розглядається версія ймовірної спецоперації, спрямованої проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

Нагадаємо, що 2 січня 2026 року президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. За словами Володимира Зеленського, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.