FT: Трамп із криками та лайкою вимагав від Зеленського віддати Путіну Донбас

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія запропонувала Україні відмовитися від залишків Донецької області в обмін на поступки на півдні. Цю пропозицію озвучив і Трамп
фото: Getty Images

Під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський

На зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». Як інформує «Главком», про це, посилаючись на власні джерела, пише The Financial Times.

За інформацією видання, зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським переростала у перепалку на підвищених тонах. Президент США нібито постійно перебивав Зеленського, психував і лаявся, стверджують джерела FT, знайомі із ситуацією.

Як стверджує видання, під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський. Глава Білого дому наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.

За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито «програє війну», тому слід укласти угоду, інакше Україну знищать.

«Якщо Путін цього захоче, він знищить вас», – процитувало джерело ймовірні слова Трампа.

Українська сторона їхала до США у розрахунку одержати ракети Tomahawk, але Трамп відмовив.

Три інші європейські чиновники, знайомі з деталями обговорення в Білому домі, підтвердили, що Трамп більшу частину зустрічі читав нотації Зеленському, повторював аргументи Кремля і закликав його прийняти російську пропозицію.

«Після зустрічі Зеленський був дуже пригнічений», – повідомило одне з джерел, додавши, що європейські лідери налаштовані не оптимістично, а скоріше прагматично, плануючи подальші кроки.

За словами джерел, Росія запропонувала Україні відмовитися від залишків Донецької області в обмін на символічні поступки на півдні. Цю пропозицію озвучив і Трамп. Однак Зеленському вдалося переконати американського президента підтримати хоча б мінімум – заморожування поточної лінії фронту.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Заява з’явилася на тлі інформації американських медіа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до територіальних поступок в Україні. Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Також повідомлялось, що якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Натомість Україна змушена буде поспіхом формувати нові оборонні лінії, інколи в невигідних для себе районах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявляв, що йому вдасться захопити Донецьку область до кінця року. 

Згідно з прогнозом, The Economist, за умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років. 

Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території.

При цьому ключові міста на Донеччині – Покровськ та інші – досі контролюються українськими військами.

Теги: росія армія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна обмін

