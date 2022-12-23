Зеленський повернувся в Україну і записав відеозвернення

Зеленський: «Я в кабінеті вже. Працюємо заради перемог»

Президент України Володимир Зеленський повернувся вже в Україну і приступив до роботи. Про це глава держави повідомив у відповідному відеозверненні із власного кабінету.

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«Добрий ранок усім. Бажаю усім здоров’я. Я в кабінеті вже. Працюємо заради перемоги. Усім гарного дня. Всіх переможемо», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.